Исламабад, , 11:51 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии мира пакистанская девушка Малала Юсуфзай высказалась по поводу происходящего в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир, осудив действия Нью-Дели.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в серии сообщений в социальной сети «Твиттер» Малала пересказала несколько историй, которые, по ее словам, ей удалось получить из индийского Кашмира, отрезанного от остального мира «информационной блокадой». Рассказывая о страхе, который переживают местные жители, Малала обратила внимание мирового сообщества на то, что дети в регионе не могут продолжить образование, а значит, лишаются будущего. Малала Юсуфзай высказалась о проблеме Кашмира после того, как ряд пакистанских знаменитостей раскритиковали ее за невнимание к важному для всей страны вопросу.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.