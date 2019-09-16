Мадрид, 16 сентября 2019, 13:05 — REGNUM Каждый второй испанец до 30 лет является безработным. Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo со ссылкой на данные, опубликованные Банком Испании.

Мадрид. Испания
Мадрид. Испания
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Это связано с тем, что большинство молодых людей хотят сначала получить необходимую квалификацию, а уже после получения диплома искать работу по профессии. Таким образом, почти каждый второй житель Испании, будучи в состоянии работать, не соглашается заниматься низкооплачиваемой деятельностью.

По данным Банка Испании, помимо желания получить образование, основными причинами, по которым рынок труда «лишается молодых кадров», являются увеличение объемов неполной занятости, а также уменьшение заработных плат. Эксперты делают положительные выводы в связи с наблюдаемой тенденцией, так как, по их мнению, «снижение трудовой активности студентов может быть компенсировано увеличением производительности в будущем».