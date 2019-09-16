Анкара, , 16:32 — REGNUM Представители организаций гражданского общества Турции из рядов академиков, писателей и журналистов подписали совместный меморандум, направленный против Рабочей партии Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, меморандум опубликован пол названием «Пора сказать нет террору, который бьёт по праву на жизнь, общественным, политическим и трудовым правам». В нем говорится, что по мере приближения к победному концу борьбы с терроризмом возросло количество террористических атак на мирное население.

Гражданское общество Турции напоминает, что боевики Рабочей партии Курдистана убивали чиновников, рабочих и строителей, обманом похищали работников сферы здравоохранения, лишали жизни случайных свидетелей во время ограбления банков, железнодорожников, имамов и пастухов, не говоря о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. В меморандуме говорится, что террористы продолжили свой кровавый путь в Диярбакыре, взорвав машину, в результате чего лишились жизни 7 человек, ещё 10 было ранено. Меморандум призывает турецкую общественность чётче обозначить свою позицию против Рабочей партии Курдистана и решительнее осудить ее акции.