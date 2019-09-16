Анкара, , 11:30 — REGNUM Турецкий фонд İHH и общество Fetih-Der направили в Идлиб для пострадавших от гражданской войны конвой гуманитарной помощи, состоящий из 30 машин. Акция проходит под лозунгом «Вы не одни», груз гуманитарной помощи содержит 2 тыс. продовольственных посылок.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, ответственный фонда İHH по Сирии Юсуф Тунч заявил: «За последний год из-за атак сил Башара Асада в сельской местности Идлиба не менее 1 млн человек бежало к турецкой границе. Они не смогли взять с собой все необходимые для выживания продукты и материалы, с приближением зимы для них настанут тяжёлые дни».

Глава общества Fetih-Der Йылмаз Булат подчеркнул: «Мы организовали этот конвой, чтобы показать, что мы не остались безразличными, слыша крики о помощи миллионов невинных людей, выживающих под бомбардировками».