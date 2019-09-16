Анкара, , 14:45 — REGNUM Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк заявил: «В этом году на фестиваль авиационных и космических технологий TEKNOFEST прибыли и российские самолёты. Мы хотим придать ему воистину международные масштабы».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк отметил: «Об этом мы говорили и в прошлом году. Взгляните, сейчас здесь в конкурсе боевых БПЛА (беспилотный летательный аппарат) участвует и команда из Индонезии. Естественно, в этом году присутствуют украинские и российские летательные аппараты. Они будут показаны и на земле, и в воздухе».

Министр добавил: «Мы хотим придать нашему фестиваль международный характер. В 2018 году его посетило 550 тыс. человек, в этом году мы ждём, что посетителей будет не меньше 1 млн человек, мы хотим разжечь в согражданах страсть к технологиям. Фестиваль продлится до 22 сентября, мы приглашаем на него всех жителей Стамбула и всю Турцию».