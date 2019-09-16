Челябинск, , 11:24 — REGNUM В Челябинске для общественного транспорта созданы выделенные полосы. Об этом 16 сентября заяви вице-мэр Владимир Алейников во время аппаратного совещания.

Первые такие полосы уже созданы на улицах Энгельса, Северо-Крымская и Труда. Здесь уже нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

В ближайшее время выделенная полоса появится и на улице Труда. В мэрии надеются на то, что все эти усилия позволят улучшить в Челябинске движение общественного транспорта.