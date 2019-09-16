Иркутск, , 11:23 — REGNUM В мобильном госпитале, работающем в пострадавшей от мощного наводнения Иркутской области, с 1 июля 2019 года прооперировали 600 человек. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 сентября сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба.

По его словам, ежедневно специалисты оперируют 10−15 человек. В составе мобильного госпиталя, поставленного по поручению главы государства, работают 40 человек — специалисты со всей России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что в Приангарье не успевают отремонтировать подтопленную больницу, работу мобильного госпиталя планируют продлить до 31 октября.

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Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года. Вышедшие из берегов реки подтопили более 100 населённых пунктов.

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