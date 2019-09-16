Сеул, , 11:28 — REGNUM Молодежи Южной Кореи требуется в среднем 11 месяцев, чтобы устроиться на первую работу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института труда.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на май 2019 года молодым людям Южной Кореи требуется после окончания учебного заведения 10,8 месяцев, чтобы устроиться на первую работу.

Известно, что срок поисков работы увеличился с 10 месяцев в 2015 году до 10,7 месяцев в 2018 году.

Согласно данным Статистической службы страны, выпускникам старшей школы требуется 15,8 месяцев, чтобы устроиться на первую работу, выпускникам колледжа — 8,2 месяца, выпускникам университета — 7,8 месяцев.

Специалисты отмечают, что быстрее всего находят работы выпускники университетов. В частности, быстрее всего выпускники находят работу в сфере здравоохранения и социального обеспечения — 5,1 месяц. А также в сфере информационных и коммуникационных технологий — 5,8 месяцев, в сфере бизнес администрирования и права — 7,3 месяца, в сфере образования — 7,4 месяца.