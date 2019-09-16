Тула, , 11:19 — REGNUM День Оружейника — профессиональный праздник многих жителей Тульской области — отметят в регионе 19 сентября, сообщило управление пресс-службы правительства региона.

Основные праздничные мероприятия в Туле начнутся в 11:00 на Аллее знаменитых оружейников у Тульского государственного музея оружия. К празднику приурочили торжественное открытие бюста выдающегося тульского конструктора, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР Николая Михайловича Афанасьева.

Также в День оружейника, по традиции, на набережной Упы состоится праздничный салют: увидеть его можно ровно в 21:00.

День оружейника в России отмечается с 2012 года, установлен указом президента Российской Федерации от 3 декабря 2011 года № 1578 «Об установлении Дня оружейника».