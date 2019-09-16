Ярославль, 16 сентября 2019, 11:17 — REGNUM Обещание мэра Ярославля Владимира Волкова трудоустроить летом всех желающих подростков не выполнено. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
14 мая на общегородском совещании мэр заявил, что работу получат все обратившиеся:
«Все дети, которые к нам обратятся, должны быть трудоустроены, все без исключения. Средства мы на это найдем. Все дети должны были трудоустроены, чтобы были заняты и зарплату получали», — сказал тогда Владимир Волков.
Вопрос возник после того, как в социальных сетях стала распространятся информация о невозможности подростков получить работу летом за счет бюджета города. Места в электронной очереди закончились за несколько секунд. Тогда мэр поручил исправить ситуацию. Как следует из информации управления по молодежной политике мэрии города, подготовленной к заседанию комиссии по социальной политике муниципалитета, получить работу все желающие так и не смогли.
В июне из 1014 обратившихся работу получили 186 человек, в июле из 719 — 185. В августе на 1175 желающих работать нашлось лишь 191 вакансия.
Нельзя сказать, что мэрия не сделала ничего. В июне (то есть после заявления Владимира Волкова) дополнительно на летнюю занятость подростков было выделено 2,5 млн рублей. На эти средства были организованы 150 рабочих мест в учреждениях образования, физкультуры и спорта. Но эти дополнительные места, как следует из официальной статистики, не смогли удовлетворить всех желающих.
Всего на организацию летнего труда подростков в Ярославле из городского и областного бюджета было выделено 12,8 млн рублей, трудоустроено 778 человек. Очевидно, что 2,5 млн рублей не могли решить проблему, для этого количество денег нужно увеличивать в несколько раз.
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