Ярославль, , 11:17 — REGNUM Обещание мэра Ярославля Владимира Волкова трудоустроить летом всех желающих подростков не выполнено. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

14 мая на общегородском совещании мэр заявил, что работу получат все обратившиеся:

«Все дети, которые к нам обратятся, должны быть трудоустроены, все без исключения. Средства мы на это найдем. Все дети должны были трудоустроены, чтобы были заняты и зарплату получали», — сказал тогда Владимир Волков.

Вопрос возник после того, как в социальных сетях стала распространятся информация о невозможности подростков получить работу летом за счет бюджета города. Места в электронной очереди закончились за несколько секунд. Тогда мэр поручил исправить ситуацию. Как следует из информации управления по молодежной политике мэрии города, подготовленной к заседанию комиссии по социальной политике муниципалитета, получить работу все желающие так и не смогли.

В июне из 1014 обратившихся работу получили 186 человек, в июле из 719 — 185. В августе на 1175 желающих работать нашлось лишь 191 вакансия.

Нельзя сказать, что мэрия не сделала ничего. В июне (то есть после заявления Владимира Волкова) дополнительно на летнюю занятость подростков было выделено 2,5 млн рублей. На эти средства были организованы 150 рабочих мест в учреждениях образования, физкультуры и спорта. Но эти дополнительные места, как следует из официальной статистики, не смогли удовлетворить всех желающих.

Всего на организацию летнего труда подростков в Ярославле из городского и областного бюджета было выделено 12,8 млн рублей, трудоустроено 778 человек. Очевидно, что 2,5 млн рублей не могли решить проблему, для этого количество денег нужно увеличивать в несколько раз.

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