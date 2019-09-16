Хартум, , 11:16 — REGNUM В Министерстве здравоохранения Судана заявили, что с начала сентября в стране было зафиксировано пять новых случаев смерти от холеры. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В министерстве добавили, что всего с начала месяца было выявлено 67 случаев заболевания холерой, большая часть больных уже получила необходимое лечение, еще 18 человек находятся в больницах с целью изоляции и предотвращения распространения болезни.

Чиновники Министерства здравоохранения Судана вместе с представителями Всемирной организации здравоохранения уже посетили провинцию Голубой Нил, где было зафиксировано подавляющее большинство случаев заражения, с целью проверки соблюдения санитарных норм, в том числе чистоты питьевой воды и продуктов, а также правил утилизации отходов.

Власти Судана уже запросили у ВОЗ дополнительные поставки вакцины от холеры.