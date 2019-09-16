Ленск, Якутия, , 11:19 — REGNUM Третий раз инициаторы из числа альпинистов-скалолазов на территории национального парка Ленские столбы провели антивандальные работы — очистили скалы от надписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Энтузиастов из федерации альпинизма и скалолазания Якутии совместно с управлением образования городской мэрии и администрации «Природного парка Ленские столбы» практически стёрли все надписи в трёх километрах вниз по течению от станции Лабыдьа.

Всего в акции участвовало 38 человек, за три года очистили 500 квадратных метров надписей. И это далеко не весь объём, который ещё добровольцам предстоит удалить.

Как сообщало ИА REGNUM, после получения федерального статуса национальному парку «Ленские столбы» в Якутии выделили 140 млн рублей на развитие.