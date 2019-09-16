Новосибирск, , 11:14 — REGNUM В Новосибирске суд прекратил уголовное преследование экс-руководителя регионального казённого учреждения «Хозяйственное управление» Натальи М., которая проходила по по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как пишут «НГС Новости», постановление о прекращении дела вынесено сегодня, 16 сентября. При этом бывшая чиновница должна будет выплатить 40 тысяч рублей судебного штрафа.

Речь идёт о преступлении, которое, по данным следствия, было совершено при закупке запчастей для машин областного правительства. Госконтракт был проведён в рамках торгов по договорённости с некоей организацией на сумму порядка полумиллиона рублей. Как выяснилось, запчасти так и не были поставлены, но все документы подписаны и деньги организации перечислены.

Как пояснила сама экс-чиновница, контракт выступал прикрытием другой сделки и не был непосредственно направлен на хищение. Однако организация всё же получила выгоду, а Хозяйственное управление не получило имущества, которое должно было быть передано на баланс.

По данному уголовному делу проходят ещё пять человек. Ущерб выплачен полностью.