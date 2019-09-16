Ярославль, 16 сентября 2019, 11:11 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предлагает в борьбе с коррупцией брать пример с президента Филиппин Родриго Дутерте.

Взятка
Взятка
Дарья Антонова

Как сообщает филиппинская газета Manila Bulletin, Родриго Дутерте предложил гражданам своей страны оказывать физическое противодействие взяточникам.

«Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств», — заявил Родриго Дутерте.

Депутат Дмитрий Петровский, известный своими эпатажными заявлениями, считает, что в России давно пора применять более радикальные меры в борьбе с коррупцией. Одной из таких мер, по его мнению, может стать материальное вознаграждение для лиц, ставших жертвой взяточника, и сотрудников правоохранительных органов, выявивших и пресекших факт коррупции.

Депутат полагает, что размер вознаграждения должен исчисляться от имущества взяточников.

«Вознаграждение должно составить 50% от стоимости всего имущества коррупционера и 20% от стоимости всего имущества взяткодателя», — считает Дмитрий Петровский.