Ярославль, , 11:11 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предлагает в борьбе с коррупцией брать пример с президента Филиппин Родриго Дутерте.

Взятка Дарья Антонова

Как сообщает филиппинская газета Manila Bulletin, Родриго Дутерте предложил гражданам своей страны оказывать физическое противодействие взяточникам.

«Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств», — заявил Родриго Дутерте.

Депутат Дмитрий Петровский, известный своими эпатажными заявлениями, считает, что в России давно пора применять более радикальные меры в борьбе с коррупцией. Одной из таких мер, по его мнению, может стать материальное вознаграждение для лиц, ставших жертвой взяточника, и сотрудников правоохранительных органов, выявивших и пресекших факт коррупции.

Депутат полагает, что размер вознаграждения должен исчисляться от имущества взяточников.

«Вознаграждение должно составить 50% от стоимости всего имущества коррупционера и 20% от стоимости всего имущества взяткодателя», — считает Дмитрий Петровский.