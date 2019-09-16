Пермь, , 11:10 — REGNUM В Перми местный житель задолжен за аренду земли около 3 млн рублей. в счет погашения долга может пойти дорогой спортивный коросссовер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, должник долгое время игнорировал требование о погашении задолженности. Приставы выяснили, что мужчина владеет дорогим автомобилем. Когда кроссовер был обнаружен, то на автомобиль наложили арест.

У пермяка есть десять дней, чтобы уладить проблему: погасить долг и вернуть элитный внедорожник. В противном случае машина уйдет с молотка, а деньги от реализации перечислят в пользу департамента земельных отношений горадминистрации.