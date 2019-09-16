Львов, Украина, 16 сентября 2019, 11:12 — REGNUM Во Львовской области прошла церемония открытия учений Rapid Trident — 2019, сообщил 16 сентября телеканал 112.ua.
В учениях примут участие три тысячи украинских силовиков, а также около 500 представители армий 14-и стран мира, включая США и Канаду. Во время учений будет использовано 600 единиц наземной военной техники, а также четыре вертолёта Ми-8.
Руководить учениями будут представители США и Украины — полковники Тимоти Кливленд и Александр Жакун.
Учения продлятся до 28 сентября.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба встретился с представителями НАТО и договорился об активизации совместной работы над украинскими реформами в военной сфере.
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