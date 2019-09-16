Иркутск, , 11:06 — REGNUM В пострадавшей от сильного наводнения Иркутской области продолжает работу мобильный госпиталь. Его работа будет продлена до 31 октября, сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба 13 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Уйбы, ежедневно в госпитале оперируют 10−15 человек.

«То есть мы в Нижнеудинске взяли на себя полностью всю работу по операциям, потому что основная больница затоплена — хирургический корпус», — цитирует Владимира Уйбу сайт Кремля.

Мобильный госпиталь в Иркутской области поставили с 1 июля 2019 года по указанию президента России Владимира Путина. Он состоит из двух операционных, двух реанимационных и перевязочной. В штате постоянно 40 человек, в том числе хирурги со всей России. Всего с 1 июля прооперировано 600 человек.

«Коллеги попросили, я разговаривал с министром, они просят до 31 октября [продлить работу госпиталя], не успевают отремонтировать больницу. Я сказал: «Конечно, мы вас не бросим и никуда не уйдём, пока вы не запустите больницу», — подытожил руководитель ФМБА России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейший паводок начался в Иркутской области в конце июня после затяжных ливней. Пострадавшими были признаны более 45 тысяч человек. В конце июля в регион пришла вторая волна паводка.

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По информации зампреда правительства России Виталия Мутко, на ликвидацию последствий летних наводнений 2019 года в Иркутской области потребуется 40 млрд рублей.

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