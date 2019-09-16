Аддис-Абеба, , 11:46 — REGNUM Администрация города Аддис-Абеба начала безвозмездно раздавать школьную форму и учебные материалы школьникам и студентам столичных образовательных учреждений. В церемонии передачи приняли участие заместитель мэра города Таккеле Ума, а также эфиопские медийные личности и родители учеников. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Администрация города также завершила ремонт 488 школ по всей столице в преддверии нового учебного года. Кроме этого, было запущено строительство больше сотни новых школ в наиболее густонаселенных районах Аддис-Абебы.

Власти Аддис-Абебы в сотрудничестве с местными и иностранными инвесторами, молодежью и жителями города работают над тем, чтобы распространить бесплатно более 7,2 миллиона тетрадей, комплектов униформы и единиц учебных материалов для более чем 600 000 школьников и студентов столицы.