Токио, , 11:16 — REGNUM Города Японии стараются выиграть «в борьбе за большую панду», которую Китай согласился одолжить на фоне улучшения японо-китайских отношений. С таким предложением в октябре 2018 года выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Пекин впервые за 7 лет. Панда уже в скором времени должна прибыть в Японию, однако еще не решен вопрос, куда именно.

По сообщению японского новостного агентства Киодо Цусин, большие панды — главные инструменты «мягкой силы» Китая и все гигантские панды, которые находятся в зоопарках разных стран по всему миру, принадлежат КНР. Китай — это единственная страна, где более 3000 тысяч особей вымирающего вида гигантской панды живут на воле в естественной среде обитания.

В Японии считают, что присутствие панды оживит атмосферу и привлечет больше людей и, соответственно, больше поступлений в бюджет муниципалитетов. Города Кобе в префектуре Хёго на западе Японии и Сэндай в префектуре Мияги на северо-востоке Японии, а также города Акита в одноименной префектуре, также на северо-востоке, и Хитачи в префектуре Ибараки являются главными соперниками в борьбе за китайского медведя. «Мы приняли этот вызов ради популяризации нашего северного региона», — сказал губернатор Ибараки.

В городе Акита приняли решение активно писать письма и прошения генеральному секретарю правящей Либерально-демократической партии Японии. Они уже посчитали, что с пандой они заработают более 44 миллионов долларов.