Грозный, , 10:55 — REGNUM В результате ДТП, которое произошло в Чечне погибли шесть человек. Среди них в том числе двое водителей — 69-летний уроженец Чечни и 25-летний уроженец Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе МВД по региону.

В числе погибших двое детей — трех и четырех лет. Двое пассажиров доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ряд СМИ сообщает, что погибшие проживали в нескольких субъектах Юга России и Северного Кавказа, в том числе Северной Осетии, Краснодарском крае и Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 15 сентября около 20:00 в Грозненском районе Чечни. Около поста в селе Алхан-Кала на 40-м км автодороги Грозный — Серноводск столкнулись два автомобиля «Лада Приора».

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