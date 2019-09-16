Токио, , 11:29 — REGNUM В японской префектуре Тиба люди жалуются на отсутствие своевременной помощи от центрального правительства после того, как на префектуру обрушился 9 сентября мощнейший тайфун №15. Около 198 600 домов остаются без электричества, 7000 домов без водоснабжения, много зданий разрушено. Во многих населенных пунктах заканчивается продовольствие. Тем не менее, восстановительные работы пока не начались, и жители просят центр направить Силы самообороны и помочь им. «Хотя бы сбросьте еду с вертолета. Сделайте что-нибудь, пожалуйста», — сказал один из жителей.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», 13 сентября министр экономики, торговли и промышленности Японии заявлял, что «восстановление электропитания займёт куда больше времени, чем предполагалось».

Согласно оценкам правительства, в префектуре, скорее всего, будут еще неделю восстанавливать электро‑ и водоснабжение, а также освобождать дороги от упавших деревьев и опорных столбов. «Они не понимают, насколько это катастрофическое бедствие», — заявил 70-летний Юкио Икеда, который с момента катастрофы вынужден был жить на складе лапши быстрого приготовления.

В Тиба уже направилась группа волонтёров, чтобы помочь жителям.