Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В лесах Новосибирской области с начала сентября потерялись 16 грибников, такие цифры приводит региональное управление МЧС РФ.

На сегодняшний день, 16 сентября, живыми и здоровыми найдены 15 из них, ещё одного человека продолжают искать. Как отмечают спасатели, только на минувшей неделе поступили десять сообщений с просьбой организовать поиски пропавших в лесу людей.

«Согласно статистике, чаще всего терялись мужчины пенсионного возраста. Сообщения о заблудившихся в лесу людях приходили из разных районов Новосибирской области», — уточнили в ГУ МЧС РФ по региону.

Тем временем, в Колыванском районе уже третий день ищут пенсионерку. Она ушла за грибами и пропала. Для её поиска запустили беспилотник.