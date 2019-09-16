Иркутск, 16 сентября 2019, 10:53 — REGNUM Иркутская область опустилась на последнее место среди российских регионов в экологическом рейтинге, составленном общественной организацией «Зелёный патруль». Как отметили составители рейтинга, это произошло впервые за 11 лет наблюдений.
По итогам весны Приангарье занимало 83 место, уступая последние строчки двум уральским регионам — Челябинской и Свердловской областям. Однако за лето Иркутская область опустилась на две позиции, заняв далеко не почётное 85 место.
По всей видимости, на результаты повлияли две волны паводка, в результате которых были подтоплены десятки населённых пунктов, а также лесные пожары.
«Поступала информация о том, что недобросовестные граждане поджогами пытались скрыть незаконные вырубки. Кроме того, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, и Шелехов (все города Иркутской области) вошли в Приоритетный список 22 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы», — отметил руководитель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин, добавив, что в регионе также не решена проблема с шламонакопителями Байкальского ЦБК.
Как сообщало ИА REGNUM, первые строчки заняли Тамбовская область, Алтайский край и Белгородская область. Находившаяся по итогам весны на третьем месте Республика Алтай откатилась на четвёртую позицию.
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