Осло, , 11:18 — REGNUM Норвегия выслала 15 членов террористических организаций со своей территории. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Депортация членов террористических ячеек стала частью масштабной программы министерства юстиции Норвегии. Эта программа предусматривает депортацию за пределы Норвегии тех, чья принадлежность к радикальным группировкам и к запрещенным организациям доказана судом.

Ранее суд доказал, что 15 граждан Норвегии вернулись из Ирака и Сирии, где проходили военную подготовку для введения партизанской войны. По оценкам специалистов министерства юстиции Норвегии, в скором времени ожидается рассмотрение судами еще 50 дел о принадлежности к террористическим организациям.