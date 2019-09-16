Петропавловск-Камчатский, , 10:55 — REGNUM Сотрудники биологического факультета МГУ и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии зафиксировали резкое снижение количества горбатых китов в Беринговом море. Об этом сообщили 16 сентября на сайте национального парка «Берингия».

Отмечается, что ранее в проливе Сенявина за сезон у ученых ранее получалось сфотографировать около сотни китов, но в этом году удалось обнаружить только 16 представителей данного вида.

«В этом году горбатых китов вообще мало везде — на Командорских островах, где мы также ежегодно проводим наблюдения, тоже было всего 7 особей, а обычно не меньше 50», — приводятся на сайте слова доктора биологических наук Ольга Филатова.

Среди версий ухода называются изменение климата и отсутствие корма. Информации о перемещении морских млекопитающих пока нет.