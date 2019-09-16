Красноярск, , 10:45 — REGNUM Почти 26 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в мэрии города.

Убрано около тысячи гектаров территории, собрано более 5 тыс. кубометров мусора — около 560 КамАЗов.

По информации мэрии, красноярцы не только собирали мусор и очищали берега рек, но и высадили около 100 деревьев.

Для вывоза мусора было привлечено 128 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в августе 2019 года из Муромцевских лесов вывезли грузовик мусора.

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