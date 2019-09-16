Куала-Лумпур, , 10:17 — REGNUM Более 300 школ и детских садов в Джохор-Бару на юге Малайзии закрыли в воскресенье, 15 сентября, после того, как уровень смога в штате достиг «очень вредных» показателей, сообщает Sindonews.

Индекс загрязнения воздуха в районе Тангкак достиг отметки 208. Этот показатель считается очень вредным для здоровья, а отметка выше 301 считается опасной. В качестве превентивной меры власти распространили среди школ в районах Тангкак и Муар 50 тыс. масок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале прошлой недели, правительство Малайзии закрыло сотни школ в штате Саравак. Незаконные пожары для расчистки сельскохозяйственных земель на Суматре и Калимантане в Индонезии привели к сильным лесным пожарам и загрязнению воздуха. Малайзия и Сингапур предложили Индонезии помощь в борьбе с лесными пожарами.

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