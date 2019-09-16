Уссурийск, Приморский край, , 10:16 — REGNUM Делегация из Японии, Китая и Южной Кореи посетила Приморскую государственную сельскохозяйственную академию (Уссурийск), где познакомилась с особенностями ведения лесного хозяйства на юге Дальнего Востока и изучила амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты из Университета Ниигата, Пекинского профессионального сельскохозяйственного колледжа и Сеульского национального университета приняли участие в международной летней школе, проводимой на базе Института животноводства и ветеринарной медицины и Института Лесного хозяйства.

Они посетили лекционные и практические занятия, посвященные изучению травянистой растительности, ознакомлению с редкими видами флоры юга Приморского края, сбору материала и обучению технике изготовления гербария. Также студенты изучили общую биологию и экологию амурского тигра, методы проведения санитарно-ветеринарной экспертизы объектов фауны, естественную среду обитания дальневосточного леопарда и способы его мониторинга.

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