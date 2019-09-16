Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Министерство внутренней безопасности США планирует провести расследование по поводу отношения сайтов, предлагающих эскорт-услуги и услуги массажа, к торговле людьми. Об этом 16 сентября сообщил портал Engadget.

Пытка рабыни на корабле работорговцев

Речь идет о таких сайтах, как Eros.com, EroticMonkey. ch и Rubmaps.ch. Издание отмечает, что эти три портала вышли на лидирующие позиции после того, как в 2018 году был закрыт известный портал Backpage. Издание пишет, что все три сайта могут быть связаны со швейцарским бизнесменом Дэвидом Аззато.

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Напомним, портал Backpage являлся крупнейшей площадкой по предложению секс-услуг в США. Власти страны добились его закрытия в апреле 2018 года, это произошло после того, как они провели расследование и его руководитель Карл Феррер признал себя виновным в том, что содействовал развитию проституции и участвовал в отмывании денег.

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