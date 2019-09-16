Йошкар-Ола, , 10:00 — REGNUM В Марий Эл по решению суда 67 граждан навсегда лишены права управления транспортными средствами. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Указанные лица страдают психическими расстройствами, алкоголизмом и наркозависимостью. Эти заболевания препятствуют безопасному управлению транспортными средствами. С соответствующими требованиями выступила прокуратура республики, с доводами которой суд согласился. Действие водительских удостоверений 67 граждан аннулировано.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года до середины августа по вине нетрезвых водителей произошло 43 аварии на дорогах Марий Эл, в которых погибли семь человек, 85 — получили ранения различной степени тяжести.