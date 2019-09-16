Черкесск, , 09:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошел благотворительный марафон в поддержку детей с орфанными и онкологическими заболеваниями. Акция «Бег ради жизни» состоялась в городе Черкесске. В 2019 году она проводилась уже в четвертый раз, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

В ней приняли участие около 1000 молодых спортсменов и всех желающих помочь больным детям. Каждый из них и зрителей мог приобрести у волонтёров билет стоимостью 150 рублей. Всего было собрано около 100 тыс. рублей.

Деньги будут распределены между детьми с орфанными и онкологическими заболеваниями. Всего таких детей в Карачаево-Черкесии в настоящее время насчитывается около 100 человек.

Организатор марафона Ася Хакирова сообщила, что принять участие в таких акциях в ближайшем будущем намерены и другие субъекты СКФО. Уже прошли марафоны в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Инициатива также нашла поддержку в полпредстве президента РФ в СКФО.