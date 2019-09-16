Калуга, , 10:54 — REGNUM В Калуге активисты Общероссийского народного фронта помогли инвалиду признать в суде недействительными кредитные договоры, заключенные с банком. Общественники помогли заёмщице выстроить в суде линию защиты. В итоге судом было принято решение освободить заёмщицу от выплат процентов по кредиту, а также накопившихся штрафов и пени в размере около 200 тыс. рублей. Об этом 16 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев.

В начале 2018 года в калужском отделении банка с женщиной-инвалидом было заключено пять кредитных договоров. Общая сумма выданных банком денег составила 247 тыс. рублей. В дальнейшем у женщины скопился долг в 200 тыс. рублей. В этой связи, у общественников возникли сомнения в правомерности действий сотрудников банка. Активисты поддержали ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы, чтобы определить состояние здоровье клиентки банка на момент заключения ею кредитных договоров.

«Кредиты оформлялись одним и тем же работником, который не обратил внимания ни на материальное положение клиентки, и главное, на её состояние здоровья. Примечательно, что в другом отделении этого банка женщине-инвалиду в выдаче кредита было отказано из-за её неплатежеспособности. Цель одного из выданных кредитов — рефинансирование кредитной карточки, то есть один заём пошёл на погашение другого. По словам сотрудника банка, клиентка оформила один из кредитов, а затем сразу же положила деньги на банковский вклад. Однако налицо существенная разница в процентах и бессмысленность такого действия», — считает Дмитрий Афанасьев

Суд признал недействительными кредитные договоры. Сейчас эксперты планируют добиться того, чтобы ежемесячный банковский платёж женщины составлял не более 500 рублей в месяц, учитывая, что пенсия по инвалидности у женщины составляет около 9 тыс. рублей.