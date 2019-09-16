Москва, 16 сентября 2019, 09:48 — REGNUM В Москве 21 сентября состоится осенний мотофестиваль. Он приурочен к закрытию мотосезона, сообщается на портале мэра столицы.
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Планируется, что фестиваль объединит не менее 4 тыс. байкеров. Они проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и вернутся обратно.
На фестивале откроется детская зона, будут работать мотодром и выставка новинок мотопроизводителей.
Затем на проспекте Академика Сахарова состоятся праздничный концерт и показательные выступления пилотажной группы «Каскад» московской ГИБДД.
Как сообщало ИА REGNUM, первый мотофестиваль состоялся в Москве весной 2017 года. Затем стал проводиться два раза в год на открытие и закрытие мотосезона — весной и осенью.
Подробности: Мотосезон-2019 в Москве: погибли 11 человек, пострадали 185