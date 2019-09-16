Самара, , 09:45 — REGNUM Делегация детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) прибыла в Самару. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

50 детей в возрасте от 9 до 17 лет приехали отдохнуть и поправить свое здоровье.

По словам чиновников, деньги в сумме 1,9 млн рублей на проезд и отдых в детском центре «Берёзки» Новокуйбышевска выделили из резервного фонда Губернатора Самарской области.

Отдыхать и поправлять свое здоровье луганские школьники будут на протяжении 24 дней.

Напомним, что Самарская область принимает на отдых и оздоровление детей из Луганской и Донецкой Народных Республик уже четвертый год.