Москва, , 09:35 — REGNUM Парки Москвы с сентября по ноябрь открывают курсы и кружки, сообщает 16 сентября официальный сайт мэрии и правительства столицы.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

В парке «Ангарские пруды» для юных жителей столицы организуют тренировки по флорболу. Вид спорта напоминает хоккей на траве. Для игры используются специальные лёгкие клюшки.

«Дети от шести до девяти лет тренируются по вторникам и четвергам с 16:00 до 17:00, а также по воскресеньям с 11:00 до 12:00. Дети от 10 лет и старше — по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00 и по воскресеньям с 12:00 до 13:00», — указано в сообщении.

Предварительная регистрация для посещения занятий не требуется.

В зоне отдыха «Левобережье» для молодых матерей пройдут групповые занятия Openairmama. В лаундж-зоне недалеко от пляжа женщин ждут бесплатные мини-лекции «Всё о детях». Среди тем — польза раннего плавания, речь ребёнка от рождения до первых слов.

В Таганском парке пройдут занятия ораторского искусства. Участниками могут стать взрослые и дети от 12 лет, им расскажут о речевых техниках и обучат мастерству публичных выступлений. Для того чтобы пройти обучение, требуется предварительно зарегистрироваться. Подробности можно узнать на сайте парка.

В парке Победы пройдут занятия по техникам рукоделия. В зависимости от погоды, встречи могут проходить на открытой площадке или в шатре. Участников обучат технике оригами и созданию объёмных коллажей из разных материалов.

Кроме этого, 12 столичных парков предложат посетителями экскурсии и квесты.