Бишкек, , 09:32 — REGNUM Ситуация на границе между Киргизий и Таджикистаном остается стабильно-напряженной, заявил аким (глава) Лейлекского района Баткенской области Киргизии Баймурат Бекмуратов, сообщает 16 сентября издание 24.kg.

По его словам, в настоящее время стороны продолжают переговоры по урегулированию ситуации на границе. Бекмуратов добавил, что таджикистанская стороны прекратила строительные работы на несогласованном участке границы 15 сентября.

Напомним, 14 сентября в селе Ак-Сай Баткенской области Киргизии около 50 человек собрались, чтобы выразить протест по поводу строительных работ в районе несогласованного участка границы.

По данным киргизской стороны, 14 сентября в районе села Максат Лейлекского района Баткенской области строители из Таджикистана высыпали камни для возведения объекта.

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