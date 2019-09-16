Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM В Екатеринбурге раньше всех тепло появится в домах жителей микрорайонов ЖБИ, Синие Камни и Сортировка, а также в центральной части города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

Также во время первого этапа подключения тепла, который продлится с 16 по 18 сентября, теплоснабжением обеспечат социальные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, подключение к теплоснабжению социальных объектов и жилых домов Екатеринбурга пройдёт в четыре этапа. Полностью весь город планируется обеспечить теплом до 1 октября 2019 года.