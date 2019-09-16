Берлин, , 09:25 — REGNUM Команда немецких мастеров-штукатуров установила новый мировой рекорд, изготовив фрагмент гипсовой лепнины длиной в 104,273 метра. Об этом пишет газета Die Welt.

Для установления рекорда понадобилось 720 кг сухого гипса, €15 тыс. расходов, 19 человек и полчаса времени. Гипсовую массу выкладывали по периметру 50-метрового стола и придавали ей форму при помощи механизированных инструментов. Высота элемента составила 5 см, ширина 10 — см. В работе участвовали члены национальной сборной штукатуров, выступающие на международных соревнованиях, а также молодые подмастерья.

Мировой рекорд был установлен не ради забавы. Этой акцией организаторы хотели привлечь внимание к нехватке квалифицированных мастеров в сфере ремесленного производства. В настоящее время в Германии вакантны 250 тыс. мест для выпускников профессиональных училищ.