Владикавказ, , 09:22 — REGNUM Минздрав Северной Осетии уволил врача поликлиники в городе Моздоке за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Видео, на котором запечатлен травматолог, посоветовавший наносить мазь на гипс ребенку с переломом ноги, на днях появилось в сети интернет.

Когда эскулап понял, что его снимают, он попытался бежать, однако это ему плохо удавалось из-за того, что он едва стоял на ногах. Как выяснилось, пьяный врач из врачебной династии. Отец его ранее возглавлял данную поликлинику, в ней работает в настоящее время и мать пьяного травматолога.

В минздраве региона практически сразу же отреагировали на появление ролика в соцсети и широкий общественный резонанс. Успокоив жителей республики, в ведомстве заявили, что врач уволен.

«Вчера в социальных сетях появился видеоролик с нетрезвым врачом моздокской поликлиники. Руководством министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача!» — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

В минздраве также отметили, что увольнение произведено, несмотря на все заслуги, опыт и знания молодого врача, так как «никому не позволено нарушать нормы закона».