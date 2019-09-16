Чита, , 09:22 — REGNUM Суд в Чите оштрафовал трёх местных жителей, которые ездили по городу на старом немецком мотоцикле в форме солдат вермахта. Инцидент произошёл 18 мая 2019 года, на открытии мотосезона.

Как сообщает издание «Забайкальский рабочий», пытаясь выделиться, двое горожан и одна горожанка оделись в форму немецких солдат времён Второй мировой войны. Оседлали они мотоцикл с коляской BMW R75, на которой была установлена копия немецкого пулемёта MG-42.

«На шее у пассажира коляски была пулеметная лента на 100 патронов, снаряженная холостыми зарядами. Девушка-пассажир была «вооружена» копией винтовки СВТ-40», — отмечают в издании.

В результате байкерам удалось впечатлить не только жителей города, но и судью, который назначил им административное наказание за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. Хотя ношение формы вермахта не запрещено для театрализованных представлений и реконструкции исторических событий в России, открытие мотосезона в Чите к таковым отнесено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд обвинил жителя Бурятии в пропаганде нацистской символики из-за фото немецких рыцарей, которые он разместил в своей группе в соцсети.

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