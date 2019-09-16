Ташкент, , 09:15 — REGNUM Национальный оператор мобильной связи Uzmobile приступил к тестированию сетей 5G, сообщает 16 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на компанию.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Uzmobile, тестирование показало передачу данных до 1 Гбит в секунду для каждого пользователя. Это полностью отвечает требованиям по увеличению пропускной способности передачи данных, сообщили в компании Uzmobile.

Напомним, 11 июля глава Huawei в Узбекистане Лю Цзясин заявил, что министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и китайская компания обсудили возможность запуска сетей пятого поколения на базе одного из трех государственных операторов.

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