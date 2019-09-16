Хабаровск, , 09:16 — REGNUM Село Тополево под Хабаровском отмечает 90-летний юбилей. В официальных документах значится дата основания — 1939 год. Но на самом деле история села на десятилетие длиннее — его основали политические беженцы из Китая. Деревню они назвали в честь советского полководца Василия Блюхера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В декабре 1927 года в китайском городе Кантон (Гуанчжоу) вспыхнуло восстание. Простой народ восстал против властей и провозгласил Кантонскую коммуну — по аналогии с Парижской. Но войска Чан Кайши через несколько дней подавили выступление. От репрессий часть участников восстания бежала в СССР. Из 300 беглецов добрались только 100 человек. Руководство советского Дальневосточного края предложило им несколько мест для расселения. Одна из созданных в 1929 году артелей разместилась на месте нынешнего села Тополево. Её назвали в честь советского полководца Василия Блюхера», — привело слова директора школы села Тополево Ольги Кирилкиной ИА «Хабаровский край сегодня».

В 1931 году китайские поселенцы создали колхоз, назвав его именем Кантонской коммуны. Председателем колхоза был избран Ли Гуй Чина, которого уважительно на русский манер называли Николаем Ивановичем. В годы массовых репрессий не менее 20 китайских колхозников были расстреляны по обвинению во вредительстве. А в 1969 году, когда между КНР и СССР вспыхнул конфликт, все китайские колхозники попали под подозрение. Но шпионов среди них КГБ не нашёл. Со временем жителей китайской национальности в селе не осталось, сегодня это обычное российское село Тополево. А память о выходцах из Кантонской коммуны хранится в музее.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян рассказал о высоком уровне доверия между Китаем и Россией. По его словам, РФ и КНР являются ключевыми партнёрами и этот уровень доверия необходимо укреплять.