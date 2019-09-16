Москва, , 09:00 — REGNUM В кадетских классах учебных заведений Москвы появилось три новых направления: военная логистика, военный перевод и защита прав потребителей и благополучия человека, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Кадетские классы откроют дополнительно в 31 школе Москвы — Собянин

Таким образом, предпрофессиональное образование в кадетских классах можно получить по 12 направлениям. Кадетские классы в новом учебном году открылись в 20 столичных школах.

Кроме общеобразовательных предметов кадеты изучают профильные дисциплины, проходят военную подготовку и посещают занятия по бальным танцам и этикету.

Как сообщало ИА REGNUM, в кадетские классы принимают учеников 7−11-х классов по результатам конкурса.

На данную тему: Кадетский класс Следственного комитета создадут в Ингушетии