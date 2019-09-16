Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В Соединённых Штатах на Пенсильвания-авеню между Белым домом и Капитолием США на прошедшей неделе появилось около 140 флагов с изображением не 50, как на нынешнем флаге США, а 51-й звезды. Об этом сообщает газета The Hill.

Читайте также: В США активисты желают создать штат Новая Калифорния

Уточняется, что мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриэл Боузер распорядился повесить десятки 51-звездочных флагов до того, как палата представителей США проведет слушания о наделении округа Колумбия статусом 51-го штата страны.

Обсуждение соответствующего законопроекта в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей Конгресса США намечено на четверг, 19 сентября. Издание отмечает, что это историческое слушание станет первым по этой теме более чем за 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за то, чтобы стать 51-м штатом США, избиратели, проживающие в округе Колумбия, где находится столица США, высказались в ноябре 2016 года. Жители Вашингтона поддержали проект конституции, в соответствии с которой они будут выбирать губернатора, а не мэра, а также законодательный государственный орган вместо городского совета. В основном законе нового штата прописаны новые границы, в которые не входят ни Белый дом, ни Капитолий, ни Национальная аллея.

Ранее по теме: WP: Округ Колумбия может стать новым штатом США

В январе 2017 года на имя секретаря штата Алекса Падиллу поступило предложении провести голосование по вопросу об отмене статьи конституции Калифорнии, которая объявляет штат неотъемлемой частью США.