Пермь, , 09:19 — REGNUM В Перми суд приговорил к длительным срокам двух мужчин, которые прибыли в город специально для сбыта героина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, правоохранители в апреле 2019 года получили оперативную информацию о том, что Пермь приехали уроженцы Красноярска и Туркмении для сбыта наркотика. В краевой столице они делали тайники — закладки. При проведения обыска в квартирах, где проживали наркодиллеры, обнаружен и изъят расфасованный и готовый к реализации героин.

Суд приговорил одного фигуранта уголовного дела к 12 годам строгого режима, признав виновным по части 2 статьи 228 УК РФ (сбыт наркотического средства, совершенный организованной группой в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) и части 4 статьи 228.1 УК РФ сбыт наркотического средства, совершенный организованной группой в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Второй фигурант осужден на десять лет за покушение на сбыт наркотика в крупном размере с использованием интернета. Приговор не вступил в законную силу.