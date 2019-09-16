Сеул, , 08:48 — REGNUM Иностранцам потребуется больше средств для обеспечения необходимых условий для жизни в Сеуле, чем в Токио. Об этом сообщает Yonhap News о ссылкой на результаты исследования немецкой компании Movinga.

Согласно рейтингу условий смены места жительства, южнокорейская столица находится на 25-м месте среди 85 крупнейших городов мира.

Известно, что в первые три месяца пребывания в Сеуле потребуется в среднем 9,13 млн вон (~$7 641).

Стоит отметить, что при расчете средств учитывались расходы на жилье, питание, транспорт, связь и другое.

По данным Movinga, самым дорогим городом при смене места жительство является Сан-Франциско (13 531), далее следуют Нью-Йорк, США (12 041), Женева, Швейцария (11 694).

С другой стороны, самыми дешевыми городами признаны София, Болгария (2282), Стамбул, Турция (2054) и Нью-Дели, Индия (1735).

Среди городов Азии самым дорогим городом оказался Гонконг (11 631). За ним по дороговизне следуют Сингапур (9630), Сеул и Токио (7617).