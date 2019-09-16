Томск, , 08:29 — REGNUM Новый метод выявления в соцсетях ультраправых деструктивных сообществ разработала научная группа Томского политехнического университета (ТПУ) под руководством доктора социологических наук Анны Карповой. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что над интеллектуальным анализом деструктивного контента в социальных медиа учёные ТПУ работают несколько лет. Новый метод задействует календарно-корреляционный анализ, и разрабатывается специалистами в рамках грантового проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований.

«Поиск по ключевым словам в соцсетях ведется давно, однако этот подход зачастую не совсем эффективен, дает много ложных срабатываний, «мусорной статистики», искажений. Наш метод — календарно-корреляционный анализ — это способ обнаружения целевой группы по характерному изменению ее активности в «окрестности» ключевых событий, важных для конкретных радикальных сообществ», — объяснила Анна Карпова.

Социолог добавила, что при помощи такого анализа, основанного на «базе знаний», имеющего математическую модель и техническое решение, создан прототип, позволяющий оперативно выявлять и прогнозировать возможные инциденты на этапе планирования и мобилизации ресурсов, до наступления терминальной стадии.

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