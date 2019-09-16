Оренбург, , 08:26 — REGNUM В Оренбургской области возбуждены дела по фактам мошенничества, жертвами которого стали десять жителей Москвы и Московской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

По данным ведомства, все дела объединены в одно производство, поскольку выяснилось, что все потерпевшие переводили деньги на счет одного человека — жителя Переволоцкого района (Оренбургская область).

Мужчина разместил в интернете объявление, где просил оказать ему помощь в связи с заболеваниями. Просьба нашла отклик у москвичей, впоследствии осознавших, что их обманули. Общая сумма ущерба составила 90 тыс. рублей.

У жителя Переволоцкого района прошли обыски. Изъяты компьютерная техника, телефоны, банковские карты.