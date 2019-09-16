Новосибирск, , 08:22 — REGNUM В Новосибирске в суд передано дело о крупном хищении лже-перевозчиками товаров у предпринимателей. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, обвинительное заключение в отношении двух мужчин уже утверждено.

Они проходят по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Как удалось установить, мужчины, выдавая себя за сотрудников логистических организаций с 2017 по 2018 год заключали по подложным документам с предпринимателями из разных регионов России договоры об оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. После получения товара они скрывались и сбывали похищенное. Таким образом им удалось похитить имущество четырёх организаций на общую сумму почти 12 млн рублей. Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Новосибирска.