Москва, , 08:21 — REGNUM На этикетках продуктов в обязательном порядке должны быть прописаны наименование пищевой продукции, состав, количество (вес), дата изготовления и срок годности, говорится в сообщении Роскачества.

Отмечается, что на этикетках также должны быть обозначены условия хранения и условия хранения после вскрытия упаковки, рекомендации по использованию и приготовлению, показатели пищевой ценности и сведения о наличии в продукции компонентов, которые были получены с применением генно-модифицированных организмов.

Кроме того, на этикетке должен стоять единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза, уточнили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рассказали, что перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, поскольку подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий. Так, в число продуктов, мыть которые нельзя, вошло мясо курицы и любой другой птицы.

Читайте подробнее: Эксперты объяснили, почему нельзя мыть яйца и мясо курицы